С момента запуска на орбиту первого телекоммуникационного спутника Azerspace-1 доход ОАО «Азеркосмос» от оказываемых им услуг превысил 50 миллионов долларов, сказали Trend в среду в ОАО.

Спутник был выведен на орбитальную позицию 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Как сказали в ОАО, на сегодняшний день коммерциализированы 78 процентов ресурсов Azerspace-1 и прогнозируется ежегодный рост объемов продаж спутниковых ресурсов.

«Сегодня исполняется ровно четыре года с момента запуска первого телекоммуникационного спутника на орбиту. Занимая в последние годы передовые позиции в развитии экономики, ненефтяной сектор дал толчок устойчивому развитию сферы ИКТ и особенно космической промышленности. За четырехлетний период с момента выхода Azerspace-1 на рынок спутниковых услуг удалось привлечь потенциальных клиентов и сделать узнаваемой его орбитальную позицию. Спутник начнет окупать вложенные инвестиции после восьми лет эксплуатации на орбите», — сказали в ОАО.

В настоящее время ОАО «Азеркосмос» оказывает услуги телерадиокомпаниям, госструктурам, телекоммуникационным компаниям 19 стран (Малайзии, России, Германии, Украины, Египта, Грузии, ОАЭ, Турции, Ливана, Камеруна, Великобритании, Кыргызстана, Таджикистана, Эстонии, Беларуси и др.). С 2014 года все азербайджанские телерадиоканалы стали вещать посредством спутника Azerspace-1.

В настоящее время посредством спутника Azerspace-1 осуществляется трансляция 30 телевизионных и 17 радиоканалов.

Согласно стратегическому плану ОАО, на 2017 год запланирован запуск второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2, который будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы. В зону обслуживания Azerspace-2 войдут страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Новый спутник еще более обеспечит устойчивость работы, а также расширит зону охвата услуг ОАО.