Экстрадиция Александра Лапшина, занимавшегося пропагандой сепаратистского режима и выступавшего с антиазербайджанскими обращениями во время незаконных поездок в Нагорный Карабах, является торжеством справедливости, сказала в среду Trend вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

По ее словам, экстрадиция Александра Лапшина — это результат политики Азербайджанского государства, и тех, кто не считается с Азербайджаном и попирает его законы, может ожидать участь блогера Лапшина.

Вице-спикер добавила, что экстрадиция Александра Лапшина – это крах кругов, которые убеждают общественность в возможности незаконных поездок на оккупированные территории, не учитывая законы Азербайджана.

По словам Мурадовой, предпринятый Азербайджаном шаг — это месседж сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха, самой Армении, которая хочет, чтобы ее признавали как «демократическую» страну, поддерживающим ее кругам, а также тем, кто собирается поступить так же, как Лапшин.

Комментируя оценку МИД Армении экстрадиции Лапшина как нарушение демократии и прав человека, Бахар Мурадова сказала, что возможность говорить по этим вопросам может быть предоставлена Армении в самую последнюю очередь.

Вице-спикер считает, что экстрадиция Александра Лапшина полностью соответствует международному праву — договорам по межгосударственной экстрадиции. «Считаю, что эта экстрадиция — это в первую очередь показатель приверженности правительств Азербайджана и Беларуси международному праву, межгосударственным отношениям и договорам. Армения уже осознает провал работы, которую она проводила до сегодняшнего дня в этом направлении. Поэтому ее обеспокоенность понятна», — сказала Мурадова.