Референдум по поправкам в Конституцию Турции может состояться 9 или 16 апреля. Об этом рассказал официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

«Законопроект по поправкам находится еще на подписи у президента. Думаю в течение недели завершатся все необходимые консультации, и он будет подписан. Может в субботу или воскресенье. Таким образом будет определена дата референдума», — цитирует его интервью телеканалу NTV ТАСС.

«Голосование может состояться 9 или 16 апреля», — уточнил Калын.

Референдум должен быть назначен на какое-либо воскресенье по окончании 60-дневного срока с момента подписания главой государства и публикации законопроекта в официальном правительственном вестнике. Документ был направлен на подпись Реджепу Тайипу Эрдогану 2 февраля, у президента есть 15 дней на его подписание.