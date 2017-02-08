Генеральная прокуратура Беларуси прокомментировала ситуацию с блогером Александром Лапшиным, отметив, что Азербайджан обратился с просьбой о его выдаче в установленный срок, а РФ и Израиль не обращались к Минску с такими просьбами.

«Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались», — сообщил Sputnik в среду официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев.

По его словам, от азербайджанской стороны просьба о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности поступила в установленный срок, была составлена в соответствии с требованиями и содержит гарантии азербайджанской стороны о соблюдении пределов уголовного преследования, предусмотренных ст. 475 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

Киселев отметил, что «деяния Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст. 281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч. 3 ст. 361, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса». Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является, пояснил представитель белорусского надзорного ведомства. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси, руководствуясь ст. 66, 67 и 88 Конвенции, ст. 494, 495 УПК Беларуси, 17 января 2017 года приняла решение о его выдаче в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности, сказал Киселев.