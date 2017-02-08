Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценивает возможность введения в обращение купюр более крупного номинала, сказали агентству Trend в среду в Центробанке.

“В настоящее время удельный вес банкнот номиналом в 50 и 100 манатов в обращении составляет 90 процентов. Учитывая это, Центробанк с целью оптимизации номинальной структуры денежных знаков и обеспечения адекватности в платежах, постоянно оценивает номинальную структуру национальной валюты и выпуск денежных знаков высокого номинала”, — сообщили в Центральном банке.

В результате деноминации валюты [в 2007 году состоялся полный переход на новый масштаб цен], проведенной ЦБА, полная замена старых денежных знаков на новые завершилась до 31 декабря 2006 года. С 2007 года в Азербайджане в качестве средств платежа используются только новые денежные знаки, что позволило предотвратить трудности, которые могли бы возникнуть у торговых и экономических субъектов в связи с обращением сразу 19 номиналов.

Сроки эксплуатации денежных купюр составляют 3-5 лет, монет — 20 лет. Сегодня большая нагрузка падает на банкноты в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются. Поэтому для снижения нагрузки на них и сокращения расходов ЦБА в свое время рассматривалась возможность замены их металлическими деньгами.