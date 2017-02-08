Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук провёл рабочую встречу с делегацией Военно-морских сил Азербайджана. Об этом сообщает сайт МО АР.

В ходе беседы, которая прошла в пункте базирования кораблей объединения в Махачкале, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017».

Азербайджанская делегация ознакомилась с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть «Каспий» и командным пунктом учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря-2016» и «Кубок Каспия-2015».