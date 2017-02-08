Ленинский районный суд Кирова приговорил российского политика Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса» с испытательным сроком четыре года и штрафу 500 тысяч рублей.

Бизнесмену Петру Офицерову суд назначил четыре года условно и такой же штраф. Такое наказание обоим подсудимым запросила прокуратура.

Перед началом заседания по оглашению приговора суд усилил меры безопасности, передавал «Интерфакс». К зданию суда подъехали три полицейские машины, как отмечало агентство, возле суда «не наблюдается акций сторонников Навального».

Навальный приехал на заседание с сумкой на случай вынесения приговора с реальным сроком заключения. В ходе оглашения приговора оппозиционер заметил, что судья дословно читает предыдущий приговор 2013 года, который отменил Верховный суд РФ по решению ЕСПЧ.

После отмены приговора Навальный получил право участвовать в выборах и заявил о намерении стать кандидатом в президенты РФ в 2018 году.

Как пишут «Ведомости», из-за нового обвинительного приговора срок запрета на выдвижение может увеличиться. Осужденные за тяжкие преступления не могут баллотироваться в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.

Адвокат политика Ольга Михайлова подтвердила «Интерфаксу», что обвинительный приговор лишает Навального права в ближайшие десять лет участвовать в выборах.