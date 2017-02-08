Накануне глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал смену руководства «Уралвагонзавода» (УВЗ) после его вхождения в состав корпорации. По словам Чемезова, возможные кандидатуры на пост главы предприятия сейчас обсуждаются. Ранее «Коммерсант» в качестве вероятного сменщика нынешнего гендиректора УВЗ Олега Сиенко называл замглавы Минпромторга Александра Потапова, отвечающего за ОПК.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр объяснил НСН, в чем корень проблем разработчика танка «Армата». «Дело там не столько в «Армате», сколько в том, что завод в очень плохом состоянии из-за экономического кризиса. Основная продукция предприятия – это вагоны. Они вкладывали в это, рассчитывали на расширение сбыта, что вагонов стране будет нужно больше. А из-за кризиса перевозки не растут, и сложилась ситуация, когда дикий переизбыток мощности на производстве вагонов. Завод лихорадит, потому что он первый в России производитель вагонов. Его проблемы связаны с ними, а не с танком «Армата». Завод давно уже в предбанкротном состоянии. Это, конечно, оказывает негативное влияние и на его военный компонент. Непонятно, что делать, разделять ли его на военную компоненту и гражданскую», — пояснил он.