Обнародован официальный курс доллара в Азербайджане на 9 февраля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на завтра установлен на уровне 1,8252 маната.
Обнародован официальный курс доллара в Азербайджане на 9 февраля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на завтра установлен на уровне 1,8252 маната.
Дата: 2017/02/08 17:21
Раздел: Азербайджан, Экономика
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