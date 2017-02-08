И джейраны, возвращенные на «историческую родину»…

До того, как начать свое повествование, мне хотелось бы обратиться к «журналистам», которые пишут всякие пасквили: «Если вы не уважаете других, то хотя бы уважайте самих себя! Ведь под каждой статьей вы подписываетесь своим именем… Настоящий журналист дорожит своим добрым именем и не пишет непроверенные факты или же не унижает честь и достоинство других честных людей! Таким людям не место среди нас! Они наносят моральный ущерб доброму имени журналиста…».

На днях мои друзья журналисты пригласили меня в очень увлекательную поездку – в Аггельский Национальный парк, который находится между Агджебединским, Бейлаганским и Имишлинским районами нашей Родины.

Мы поехали туда неспроста… Дело в том, что некоторое время назад нечистоплотные журналисты пустили слухи о том, что в Аггельском Национальном парке «расцветает» беззаконие и браконьерство, а за всем этим стоит директор Аггельского Национального парка Л.Мехтиев. Вот мы и решили провести собственное расследование…

В ходе нашей поездки ничего такого нами обнаружено не было… И вся эта «параша» была задумана в целях рэкета… Как не стыдно?! Один дурак распустил слух, а другие тут же подхватили… Не проверенные факты, не доказанные слухи. Не к лицу нормальному журналисту поддаваться на провокации!

Аггельский национальный парк по указу Президента Азербайджанской Республики, Общенационального лидера Гейдара Алиева был основан 5 июля 2003 года на базе Аггельского Государственного Природного заповедника, который в свою очередь до 1978 года был Государственным природным заказником.

Основная цель создания Государственного заповедника в этой зоне было сохранение уникальных водно-болотных и степных ландшафтов. Охрана этого парка – дело тонкое и весьма щепетильное, причем затруднена вдвойне, поскольку он находится в Карабахской зоне, в соседстве с оккупированными армянскими агрессорами территориями…

О ЧЕМ ШЕПТАЛИСЬ КАМЫШИ?..

Мы поехали вглубь парка. Солнце сияло по-весеннему тепло, и трудно было представить, что поездка наша происходит в феврале, о котором напоминали лишь небольшие проталинки снега и кое-где замерзшие лужицы.

Как нам рассказал директор Национального парка Логман Мирага оглы Мехтиев, «Здесь произрастает более 100 ценных лекарственных трав, постоянно обитает около 300 видов птиц. Из 72 охраняемых Красной Книгой Азербайджана видов, 36 обитают именно в Аггельском Национальном парке.

Аггельский национальный парк является «ключевой орнитологической территорией», где отдыхают на пролете в жаркие страны, зимуют и гнездятся различные виды птиц, в числе которых есть и те, которые находятся на грани исчезновения по всему миру»…

На озере отдыхало много разных водоплавающих птиц. Величественные белые лебеди, дикие утки, лысухи, египетские цапли. Ни одна из птиц даже не пошевельнулась при приближении автомобилей. Было ясно, что птицы – не пуганные, то есть людей они не бояться потому, что здесь на них никто не охотиться и чувствуют они себя вполне комфортно. Высоко в небе парили соколы и ястребы… Щебетали мелкие пичужки… В воздухе витали запахи приближающейся весны…

Наш автомобиль остановился на берегу озера, потому что нам хотелось полюбоваться на лебедей. Вокруг стояла тишина, и только ветер покачивал камышовые заросли. Я сказала своим коллегам: «Отложите на минуту ваши телефоны и прислушайтесь, как «играет» ветер в камышах. Такого вы никогда и нигде больше не услышите».

Было такое ощущение, что камыши переговариваются между собой шепотом. Интересно, какими секретами они делились? Может быть, камыши рассказывали друг другу истории о жизни птиц, которые вьют гнезда и растят свое потомство в их зарослях? Вы представить себе не можете, как отдыхает душа на лоне природы!..

«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

Пока мы стояли и беседовали, невдалеке появилась большая группка джейранов. Ловко перепрыгивая через низкий кустарник, они приблизились к нам на расстояние, с которого можно было сделать фотографии. А потом они также стремительно умчались прочь… А мы завороженными взглядами проводили их…

— Здесь так красиво! Наверное, охранять такую большую территорию очень трудно? – с этим вопросом я вновь обратилась к директору Национального парка.

— Вы правильно заметили, что территория парка весьма крупная – 17 тысяч 924 гектара. У нас 5 постов, которые наблюдают за парком 24 часа в сутки. Наши работники хорошо оснащены и машинами, и оружием. Естественно, это помогает нам вовремя реагировать на всяческие нарушения внутри парка. К примеру, в 2016 году мы задержали и оштрафовали при попытке ловли соколов граждан Сирии и Ирака. Птиц у них обнаружено не было, только сети для ловли и поэтому эти 9 иностранцев заплатили в государственную казну 18 тысяч манатов.

В национальном парке вообще всякая охота ЗАПРЕЩЕНА!

Что же касается джейранов, которых вы только что видели, то в нашем Национальном парке есть все предпосылки для воспроизводства этих грациозных копытных. Ведь здесь исторические места обитания джейранов. В 2010 году при поддержке президента Ильхама Алиева 20 голов джейранов были интрадуктированны в Аггельский Национальный парк. С тех пор численность джейранов увеличилась.

Интересный факт… Недавно один из жителей поселка Мардакян подарил Министерству Экологии и природных ресурсов восемь голов джейранов. Он объяснил это тем, что несколько лет назад ему подарили пару джейранов, которая дала потомство. Теперь все 8 джейранов он решил вернуть в естественную среду обитания. Сначала джейраны попали в Ширванский Национальный парк, а затем, после периода адаптации были переданы нам. Ныне в Аггельском Национальном парке насчитывается более 60 особей джейранов»…

К сожалению, не все журналисты поступают честно… Я думаю, что человек, не зависимо от профессии и рода занятий, прежде всего, должен иметь СОВЕСТЬ!

«РАЙ ДЛЯ ПТИЦ»

Сравнительно недавно в Аггельском Национальном парке организация IDEA под руководством Лейлы ханум Алиевой сняла фильм «Quşlar cənnəti: Ağgöl Milli Parkı» ( «Рай для птиц – Аггельский Национальный парк»)». В национальном парке разработано 7 маршрутов, где туристы могут наблюдать за птицами (известный во всем мире «бёрдвочинг»), джейранами и другими животными в естественной среде. Это поможет любителям природы не просто насладиться прекрасным зрелищем, но и узнать что-то новое. Здесь могут провести наблюдения студенты и ученые, пишущие научные труды о биоразнообразии»…

Г.СУЛЕЙМАНОВА