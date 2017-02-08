Президент Украины Петр Порошенко наградил являющегося по национальности азербайджанцем офицера, лейтенанта Бахшиева Романа Балага оглу, который участвовал в боях за территориальную целостность Украины.

Как сообщили АПА в семье Р.Бахшиева, офицер-азербайджанец награжден орденом «За мужество» Украины. В связи с этим вчера Петр Порошенко подписал соответствующее распоряжение.

Азербайджанец, гражданин Украины Бахшиев Роман Балага оглу родился в 1979 году в городе Санкт-Петербург, семья его родом из Лянкяранского района Азербайджана. В 1988 году он переехал в Баку. Р.Бахшиев является мастером спорта по легкой атлетике, окончил Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта, прошел действительную военную службу, 6 лет назад уехал в Украину и принял гражданство этой страны. Р.Бахшиев служит в ВС Украины, получил звание лейтенанта. Р.Бахшиев принимал участие в боях против сепаратистов, в настоящее время продолжает службу в армии.