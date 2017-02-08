Посольство России в Азербайджане надеется на встречу с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, экстрадированным в Баку из Минска, сообщил РИА Новости представитель консульского отдела посольства РФ в Белоруссии.

Собеседник агентства проинформировал, что в среду жена Лапшина Екатерина посещала дипмиссию в Минске и общалась с сотрудниками посольства.

«Она, конечно в удрученном состоянии. Шокирована тем, что вчера, когда только приехала домой, вдруг ей сообщают, что Александр уже летит в Азербайджан… Это ее, конечно, шокировало, и сегодня она тоже в подавленном состоянии», — сказал представитель посольства. По словам дипломата, сотрудники посольства держат с женой Лапшина постоянный контакт и обмениваются информацией.