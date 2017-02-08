Наследство покойной певицы Ильхамы Гулиевой не досталось ни ее пасынку Орхану Надирову, ни государству. Вынесено решение, что все наследство достанется детям ее теть по матери и отцу. Об этом заявил в интервью «Ени Мусават» адвокат пасынка Ильхамы Гулиевой – Орхана Надирова.

Он отметил, что их жалоба в Сабаильский районный суд не удовлетворена:

«Есть факт усыновления. Мы обратились с показаниями свидетелей и фотофактами в Сабаильский районный суд, но наша жалоба не была удовлетворена. Что касается законных наследников Ильхамы Гулиевой, то их пять: дети тети по матери и дети тети по отцу. По решению суда они признаны законными наследниками. Все наследство досталось им».

Сам Орхан Надиров сказал, что выразит отношение к этому вопросу после 25 февраля.

Адвокат покойной певицы Эльмира Мамедова отметил, что скоро встретится с Орханом и обсудит этот вопрос. Она отметила, что согласно гражданскому кодексу Орхану полагается обязательная доля наследства.

Напомним, что в прошлом году Эльмира Мамедова обнародовала наследство покойной Ильхамы Гулиевой. По ее словам, общая сумма наследства составляет 2 миллиона, куда входят 4 квартиры, 50 соток земли, 2 автомобиля и драгоценности.

Из-за наследства между родственниками разразился скандал.