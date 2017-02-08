Голкипер португальского клуба «Боавишта» и сборной Азербайджана по футболу Камран Агаев в интервью azerisport.com заявил о своей дисквалификации в чемпионате Португалии:

«Я просто так из себя выходить не буду. Должен был за себя постоять. Но во всей это передряге меня приятно зацепил один момент. Во время потасовки я не увидел Эмина Махмудова, но потом, просмотрев повтор стычки, увидел, как Эмин самоотверженно за меня заступился. Это было очень приятно. Мы, азербайджанцы за рубежом, именно так должны вести себя. Стоять друг за друга горой».