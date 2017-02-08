В Анталии (Турция) стартовал клубный чемпионат Европы по таэквондо.

Как сообщили apasport.az в Федерации таэквондо Азербайджана, наши спортсмены успешно выступили в первые 2 дня турнира.

Спортсмены клубов, представляющих нашу страну, на данный момент завоевали 22 медали. Из наших соотечественников, вышедших на татами в чемпионате Фарид Султан (51 кг, СОЦ Лянкяран), Орхан Тагизаде (+78 кг, КТ «Гилан»), Мехрибан Мамедова (46 кг, 2-й СК «Гёмрюкчю»), Айлин Эйнуллаева (47 кг), Илаха Гулузаде (59 кг) и Вусал Балагадешев (61 кг, все – СК «Гилан») не оставили шансов соперникам и завоевали золотую медаль.

Ещё 7 наших спортсменов – Ханоглан Керимов (45 кг, 2-й СК «Гёмрюкчю», Сумгайыт), Гасым Асланов (59 кг), Джавад Агаев (63 кг), Гасан Ибрагимов (73 кг), Мивари Ганбарли (42 кг, все – КТ «Гилан»), Рияд Ширалиев (37 кг, КТ «Кавказ») и Илькин Фарзализаде (57 кг, СК «Гилан») потерпели поражение в финале.

А 9 наших таэквондистов – Магомед Ализаде (48 кг), Аяз Ганбарли (48 кг), Наргиз Мирзоева (46 кг), Нармин Сулейманова (52 кг, все – КТ «Гилан»), Севда Пирсеидова (44 кг, КТ «Савалан»), Эльсевяр Исмаилзаде (+65 кг), Нихад Ализаде (33 кг), Офелия Аллахвердиева (41 кг, все – СК «Гилан») и Илькин Дуньямалыев (45 кг, 2-й СК «Гёмрюкчю») завоевали бронзовую медаль.