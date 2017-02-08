В Китае 34-летний местный житель продал своего внебрачного сына ради того, чтобы вернуть имеющиеся у его законной супруги долги. За ребенка китаец выручил порядка 6,5 тысяч долларов, информирует иностранное издание Sina.

Согласно словам источников, у 34-летнего жителя Китая имеется супруга и двухлетний сын, рожденный в браке. Пара успешно вела бизнес и держала несколько торговых точек, но со временем дела пошли на спад и довелось закрыть добрую часть магазинов. В то время у гражданина появилась любовница, которая также родила ему малыша, но денег на содержание младшего ребенка у китайца не было и он хотел отдать второго сына приемным родителям. Такая перспектива возмущала мать малолетнего.

Из-за долгов супруга 34-летнего мужчины находилась в депрессии, позже она едва ли добровольно не ушла из жизни. В итоге китаец за 6,5 тысяч через интернет продал незаконнорожденного ребенка, отдав жене 3,4 тысячи на возврат долгов и оставив остальную сумму себе. О случившемся стало известно полиции, которая вернула ребенка законной матери, а сам мужчина должен предстать перед судом.