Возгорание произошло в среду на заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI в китайском мегаполисе Тяньцзинь. Как сообщает информационный портал Sina, предприятие поставляло комплектующие для печально известных смартфонов Samsung Galaxy Note 7, передает ТАСС.
По его сведениям, пожар на заводе в особой экономической зоне в районе Уцин вспыхнул практически сразу после начала рабочего дня. В тушении были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц техники.
Согласно уточненным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание произошло в цехе по производству литиевых аккумуляторов и их комплектующих. В настоящее время специалисты устанавливают причину ЧП.
Завод специализируется на разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов, химических источников тока, а также других устройств и материалов.
Как отмечает Sina, Samsung SDI поставляла около 65% аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Непроизвольные возгорания и даже взрывы этих устройств иногда травмировали их обладателей.