Возгорание произошло в среду на заводе по производству аккумуляторных батарей компании Samsung SDI в китайском мегаполисе Тяньцзинь. Как сообщает информационный портал Sina, предприятие поставляло комплектующие для печально известных смартфонов Samsung Galaxy Note 7, передает ТАСС.

По его сведениям, пожар на заводе в особой экономической зоне в районе Уцин вспыхнул практически сразу после начала рабочего дня. В тушении были задействованы более 110 пожарных и 19 единиц техники.