В день экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан Россия выдала Украине гражданина Азербайджана в рамках все той же конвенции о правовой помощи. Таким образом, выражение возражений со стороны России по поводу экстрадиции Лапшина в Азербайджан вызывают недоумение.

Как передает Тренд, об этом сказал доктор юридических наук Кямал Макили-Алиев.

Лапшин как гражданин России воспринимается Беларусью именно как таковой, безотносительно его израильского гражданства. На территорию Беларуси Лапшин также въехал в качестве гражданина РФ. Задержав Александра Лапшина, Беларусь направила его дело в судебные органы своего государства для решения вопроса о его экстрадиции. По решению всех судебных инстанций, было принято решение в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам СНГ экстрадировать Лапшина в Азербайджан для отправления правосудия, сказал эксперт.

«Азербайджан и Беларусь действовали в рамках своих национальных законодательств и международного права, — сказал Макили-Алиев.

Александр Лапшин, незаконно посетивший территории Азербайджана, временно находящиеся под оккупацией со стороны Армении, был внесен в «черный список» Азербайджаном и объявлен персоной нон грата.

«Хотя незаконное пересечение границ Азербайджанской Республики и является уголовно наказуемым преступлением, Азербайджан тогда не стал начинать процесс привлечения Лапшина к уголовной ответственности, ограничившись дипломатическими мерами. Несмотря, на то что Лапшину было запрещено посещать Азербайджан, он тем не менее проник на территорию Азербайджана обманным путем, повторно нарушив законы Азербайджана в отношении его государственной границы», — пояснил Макили-Алиев.

Мало того, Лапшин в своем блоге открыто призывал к подобному поведению, а также выступал против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, поддерживая незаконный сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана, сказал эксперт.

«Начав процедуру привлечения Лапшина к уголовной ответственности, Азербайджан, ввиду того, что Лапшин находится за пределами его суверенитета, обратился в Интерпол, который принял запрос. На тот запрос отреагировала Республика Беларусь», — сказал Макили-Алиев.