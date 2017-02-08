Для укрепления маната нет фундаментальных основ, считает экономический эксперт Самир Алиев.

По его мнению, процесс по укреплению маната не является долгосрочным и устойчивым.

«Этот процесс носит спекулятивный характер. Банки, у которых ограничены возможности кредитования, нашли новый источник прибыли и пытаются устранить убытки путем купли-продажи валюты», — написал он на своей странице в Facebook.

С.Алиев отметил, что каждый раз в начале года исполнение бюджетных расходов находится на низком уровне. В связи с малым объемом денежной массы, направленной на экономику, чувствуется дефицит маната. По его словам, в начале года потребность в долларе не бывает высокой.

По его словам, обесценивание маната создает трудности при выплате некоторых международных обязательств, которые следует оплатить из бюджета. В качестве примера он указал часть долга Международного банка, который должен быть оплачен из госбюджета.

С.Алиев считает, что Центробанк должен предотвращать спекуляцию вокруг маната.

«Укрепление маната процесс временный. Через некоторое время вновь начнется обесценивание маната», — написал он.