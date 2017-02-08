«В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей будет создана база данных в связи с бытовым насилием. Речь идет о физическом бытовом насилии»

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании рабочей группы Национального координационного совета по устойчивому развитию заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова. По ее словам, несмотря на то, что в законодательстве предусматривается ответственность за дискриминацию по половому признаку, в связи с этим нет никакого механизма:

«Дважды была принята Национальная программа по борьбе с торговлей людьми, но в этом направлении все еще должна вестись работа. В Азербайджане число зарегистрированных за год случаев бытового насилия в 8-9 раз превышает число случаев торговли людьми. Есть необходимость в разработке и принятии Национальной программы действий по борьбе с бытовым насилием. Кроме того, очень мало убежищ для тех, кто подвергся бытовому насилию. Такие убежища созданы семью неправительственными организациями, но их не достаточно. В этой сфере есть финансовые проблемы».

Заместитель председателя Госкомитета сказала, что ранние браки у девушек приводят к уклонению от образования, проблемам в связи с репродуктивным здоровьем: «Проведенные в этом направлении работы приносят свои плоды. Если в год у 15-17-летних девушек рождается 3 тысячи детей, то это должно нас беспокоить. Сколько виновных в соответствии с законодательством привлекаются к ответственности в связи с рождением этих детей? Наряду с правоохранительными органами и другие исполнительные структуры должны принимать активное участие в привлечении к ответственности нарушивших законодательство людей. Местные органы также должны более чувствительно относиться к проблемам в этой сфере».