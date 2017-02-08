На линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе погиб армянский солдат-срочник, еще один военнослужащий тяжело ранен, сообщает Минобороны Армении.

«8 февраля в 11:00 в результате нарушения режима прекращения огня в северном направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Гегам Манукян, 1979 г.р. Кроме того, в 12:00 в мартакертском направлении линии соприкосновения тяжелое ранение получил военнослужащий срочной службы Корюн Киракосян», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Как сообщал ранее Minval.az, вооруженные силы Азербайджана предотвратили очередную армянскую диверсию, враг понес потери.