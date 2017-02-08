Гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии в Азербайджан, может быть помилован указом президента Азербайджана и отпущен на свободу, сообщил агентству «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе многосторонних переговоров о судьбе блогера в числе прочего рассматривался и вариант его помилования после публично принесенных извинений за нарушения законов Азербайджана», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сразу после задержания в Минске Лапшина белорусскими властями по требованию Баку российские и израильские представители вели переговоры на предмет освобождения блогера, имеющего гражданство РФ и Израиля.

«Белорусская сторона проявила принципиальность и однозначно высказывалась за экстрадицию Лапшина, что и было сделано. Возможно, в качестве одного из условий выдачи фигурировал и вариант с помилованием после принесения извинений Азербайджану», — сказал источник.