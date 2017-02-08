В Азербайджане нет критической ситуации с дефицитом лекарственных препаратов, сказал в среду журналистам вице-премьер Али Ахмедов.

Как передает Тренд, по его словам, если в какой-то аптеке нет определенных лекарств, это не значит, что этих лекарств нет во всей стране.

«До сегодняшнего дня лекарства в Азербайджан, в основном импортировались. Пока что у нас нет собственного производства лекарств, но в ближайшее время мы хотим начать их производство. До этого, мы скорее всего, должны мириться с тем, что на фармацевтический рынок Азербайджана лекарства поступают из-за рубежа. Поэтому мы становимся свидетелями появления определенных проблем. Хочу отметить, что критической ситуации на рынке нет. Мы проводим оперативные меры для обеспечения лекарствами аптек и их нормальной работы», — сказал Ахмедов.