Израильские и российские дипломаты работают над тем, чтобы получить доступ к Александру Лапшину, который накануне был экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан, сказала РИА Новости депутат Кнессета Ксения Светлова, которая участвует в борьбе за освобождение блогера.

«Его экстрадируют в каких-то сверхтемпах, и на данный момент, а я на связи с его супругой, мы даже не знаем, где он точно находится, и к нему пока что не пускают израильского консула», — сказала Светлова.

«Израильское консульство над этим работает, я знаю, что также консульство РФ пытается к нему пробиться», — добавила она.