Экстрадиция в Азербайджан блогера Александра Лапшина показывает политическую волю и способность руководства страны предпринимать самые смелые шаги для защиты государственных интересов, сказал в среду журналистам вице-премьер Али Ахмедов.

«Считаю, что это один из многочисленных фактов, который доказыает, что Азербайджан в состоянии защитить свои государственные интересы», — сказал вице-премьер.

Как передает Тренд, по словам Ахмедова, Азербайджан всегда демонстрировал свою однозначную позицию в отношении людей, которые нарушают национальное законодательство, международные законы и нормы.

«Думаю, что благодаря такой позиции мы сможем добиться, чтобы каждый человек, совершивший преступление, предстал перед законом», — сказал Ахмедов.