Антибелорусская истерия набирает обороты в Армении после экстрадиции российского блогера Александра Лапшина, незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана, из Минска в Баку.

«Армения должна поднять вопрос о прекращении членства Белоруссии в ОДКБ», — об этом заявил в парламенте 8 февраля глава фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

«Белоруссия уже не впервые проявляет пристрастное отношение к Азербайджану. Экстрадиция Александра Лапшина стала мелочной сделкой в обмен на орден, ранее вручённый Александру Лукашенко. Этот шаг противоречит союзническим отношениям в ОДКБ. Мы должны поднять вопрос о прекращении членства Белоруссии в этой организации», – подчеркнул глава парламентского большинства.

Другой армянский депутат Никол Пашинян заявил, что экстрадиция Лапшина в Баку стратегическим партнером Армении – Беларусью – равнозначна по своему политическому значению экстрадиции Рамиля Сафарова Венгрией в Азербайджан.

Пашинян, призвав всех обеспокоенных этим вопросом граждан собраться сегодня, в 15:00, перед посольством Беларуси в Армении, чтобы заявить жесткую позицию и выразить протест в связи с создавшейся ситуацией.

«Считаю, что МИД Армении должен отозвать посла Армении в Беларуси и предпринять самые жесткие дипломатические и политические меры противодействия», — заявил Пашинян.