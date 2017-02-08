Москва разочарована решением Минска выдать имеющего гражданство РФ блогера Александра Лапшина Азербайджану, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

«По имеющейся информации, 7 февраля Верховный суд Республики Белоруссия, рассмотрев дело в закрытом режиме, не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Республики Белоруссия о его выдаче в Азербайджан. Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

«Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье», — подчеркивает министерство.

Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блогера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское. «Переговоры не ведутся, но предпринимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина», — заявил Песков.