Министерство образования подготовило и представило правительству предложения об увеличении числа поступающих в высшие учебные заведения студентов.

Как сообщает АПА, министр образования Микаил Джаббаров сказал, что число поступающих в вузы студентов будет расти.

По его словам, на основании поступивших из высших учебных заведений в Министерство образования обращений в правительство представлены предложения по расширению приема в высшие учебные заведения, то есть увеличению числа поступающих в вузы студентов с условием применения в системе высшего образования в этом году подготовительного года.

Министр отметил, что в настоящее время в правительстве рассматривается данное предложение: «Если эти изменения будут приняты, тогда в стране число поступивших на уровень высшего образования студентов сравнительно вырастет, и студенты с высокими научными достижениями смогут сразу приступить к получению образования. Студенты, которые не продемонстрируют необходимый уровень знаний, но будут иметь желание получить высшее образование, смогут поступить в вузы после прохождения специальных подготовительных курсов по ряду специальностей при высших учебных заведениях».