9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 3-6° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность – 85-95%.

В районах северных Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Местами будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.