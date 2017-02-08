

Имя председателя Ульяновского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса Ислама Гусейнова хорошо известно в российской азербайджанской диаспоре и на исторической родине. Он — один из самых активных региональных лидеров ВАК, инициатор значимых культурных, социальных и благотворительных проектов, человек, установивший первый в России памятник Гейдару Алиеву и пользующийся заслуженным уважением коллег и партнеров. В начале 2017-го ульяновский общественник снова в центре медийной повестки – он открыто выступил против увольнения журналиста Анара Гасанова и в связи с этим потребовал отставки посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы (петиция на имя президента Алиева размещена на сайте change.org, на данный момент ее поддержали более тысячи человек). О том, что стало причиной столь жестких заявлений, мы сегодня беседуем с Исламом Гусейновым.

— Увольнение Анара Гасанова – действительно очень некрасивая история, не оставляющая равнодушными. Но почему вы связываете ее с именем посла Азербайджана?

— У меня нет никаких сомнений в том, что Анар Гасанов был уволен по личному требованию г-на Бюльбюльоглы. Это подтвержденная информация из проверенных источников. И, судя по тому, что никто до сих пор так и не объяснил причины увольнения, все было именно так.

— Большая часть аудитории поддерживает Анара Гасанова и вашу петицию. Но есть и те, кто говорят, что увольнение справедливо. Якобы журналист задал неуместный вопрос, который может негативно сказаться на взаимоотношениях России и Азербайджана. Вы с этим не согласны?

— Категорически не согласен. Первоочередная задача журналиста – добывать информацию, которая интересна его слушателям и зрителям. Миллионы азербайджанцев во всем мире хотят яснее понимать позицию России. Именно исходя из их интересов, Анар задал этот вопрос. Те, кто говорят, что министр Лавров был раздражен или замешкался, пусть еще раз пересмотрят видеозапись – это был спокойный, взвешенный, профессиональный ответ. Нельзя увольнять человека за то, что он делает свою работу, давая тем самым недругам повод высмеивать нашу родину. Увольнение Анара принесло Азербайджану гораздо больше вреда, чем заданный им вопрос. И это фиаско – на совести посла. Именно поэтому я, как и многие мои соотечественники, считаю, что г-н Бюльбюльоглы должен перестать выполнять эту работу.

— С другой стороны, посол – это официальный представитель Азербайджана в России. При этом вы уже много лет являетесь гражданином РФ. Уместно ли делать подобные заявления вам как не гражданину Азербайджана?

— Не вижу ничего неуместного! Россияне могут обратиться, например, к президенту США с какой-либо просьбой, с мнением, высказать свою позицию, и наоборот. И это нормально. Тем более, что российская азербайджанская диаспора – это, мягко говоря, не случайные для Азербайджана люди. В июне я был делегатом Съезда азербайджанцев мира и слушал там выступление президента Ильхама Алиева, в котором он подчеркнул огромное значение диаспорских организаций для Азербайджана. Глава республики мотивировал и нас, и дипломатический корпус страны на теснейшее сотрудничество по всем вопросам. Но когда я вижу, что в нашем случае этот диалог невозможен, что действиями посла наносится ущерб как репутации Азербайджана, так и российско-азербайджанским отношениям, то у меня нет иного выхода – я обращаюсь напрямую к президенту. Считаю это своим долгом.

— Разве это справедливо – на основании одного лишь скандального случая с журналистом делать столь далеко идущие выводы?

— История с Анаром Гасановым – это лишь верхушка айсберга. Это, можно сказать, последняя капля, переполнившая чашу терпения. Во-первых, под влиянием посла полностью развалена диаспорская работа по линии ВАК – некогда сильная и влиятельная организация превратилась в номинальную, формальную, бюрократическую. Об этом на последнем съезде Конгресса очень сильно говорил Михаил Гусман. На состоявшийся в декабре съезд ВАК приехали лидеры диаспор со всей страны – дельные, успешные, состоявшиеся люди. И что они встретили там? Уже готовы все решения – этих вывести из президиума, этих ввести, этого убрать, этого назначить. Все быстро построились, голосуйте, идите отдыхать. Никакой дискуссии, никакого диалога, разбора полетов, обсуждения проблем и предложений. И во главе президиума сидит – угадайте кто? Правильно, г-н посол. Естественно, все возмутились, разве так можно? В то время, когда президент Алиев призывает к активной и живой диаспорской работе, крупнейшая диаспорская организация России превращается в декорацию.

Но самая большая проблема – это работа посольства как органа, который призван помогать соотечественникам. Об этом все знают, но молчат, только между собой обсуждают. Для десятков, а, может, и сотен тысяч азербайджанцев взаимодействие с посольством превращается в пытку. Они и так не от хорошей жизни туда идут, а там их ждут постоянные многодневные очереди, формализм, бюрократия. Некоторые приезжают в Москву и по несколько суток ночуют на вокзалах прежде чем получат свои бумаги. Буйным цветом цветет посреднический «бизнес». Не хочешь стоять в очереди? Плати несколько сотен долларов, люди зайдут в нужный кабинет и все быстренько решат. Посол знает об этом? Конечно, знает. Он сделал что-нибудь для исправления ситуации? Нет. А может, ему самому это выгодно? Я уверен, что это именно так – за этим «бизнесом» стоит г-н Бюльбюльоглы. Наживаться на горе соотечественников – это не просто служебный проступок, это грех перед Богом! Но послу невдомек – вместо того, чтобы помогать людям и заниматься решением внешнеполитических вопросов, он танцует и поет на свадьбах у олигархов. Это вызывает заслуженное возмущение у азербайджанцев. За такого посла стыдно! Такой посол – позор для Азербайджана!

Несколько лет назад азербайджанская семья из Ульяновска пережила трагические моменты только из-за бардака, который творится в посольстве. Мужчина серьезно заболел, у семьи было одно желание – отвезти его на родину, чтобы он там мог получить уход и умереть без страданий. Возникли сложности с документами. Его супруга полтора месяца бегала за нужными справками, даже ездила в Азербайджан, пока муж лежал при смерти. Я пытался ей помочь, несколько раз звонил в посольство, просил посодействовать, войти в положение – бесполезно. В итоге так ничего и не получилось. Слава Богу, что благодаря помощи ульяновских журналистов мужчина был устроен в хоспис, где облегчили его боль и хоть как-то скрасили последние дни. Эта история у меня до сих пор камнем на душе лежит из-за того, что я не смог добиться помощи от посольства. Вдова после этого хотела идти в СМИ, чтоб рассказать об их «работе», но я ее уговорил это не делать. Тогда я еще думал, что это просто недоработки на местах, что из-за частного случая не нужно поднимать скандал. Сейчас жалею об этом, так как все становится только хуже. Посольство – это не место оказания помощи людям, это пункт зарабатывания денег Поладом Бюльбюльоглы! И так быть не должно!

— Вы считаете, что будете услышанным?

— Я очень на это надеюсь. Нашу петицию на сайте подписали более тысячи человек, и количество подписей растет. В Фейсбуке на специально созданной странице еще почти две тысячи человек выразили поддержку. Кроме этого, вместе со мной свои заявления сделали коллеги из региональных отделений ВАК — из Удмуртии, Калининграда, Северной Осетии и других регионов. Многие звонят, соглашаются, извиняются за то, что пока не могут открыто высказаться. Кстати, уже началось противодействие – люди посла звонят всем, кто осмелился пойти против него, уговаривают, угрожают, требуют изменить позицию и перестать возмущаться. Недавно председатель Калининградской диаспоры Тофик Рзаев написал на своей странице в Фейсбуке, с каким давлением он столкнулся. У меня нет сомнений, что все это давление посол организовал через свои многочисленные связи. Но все это бесполезно – в современном мире невозможно утаить информацию. Уверен, до президента Ильхама Алиева дойдет наше обращение. Убежден, его решение будет взвешенным и справедливым, направленным на благо Азербайджана и его народа.

Наша справка

Ислам Гусейнов, с 2005-го года председатель Ульяновского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса (www.urovak.ru). Под руководством Гусейнова УРО ВАК стало одним из ведущих отделений Конгресса. В 2009-ом году в Ульяновске по инициативе Ислама Гусейнова был установлен первый в России памятник Гейдару Алиеву. В 2010-ом году в Ульяновске был реализован крупный благотворительный проект Фонда Гейдара Алиева – капитальный ремонт местной школы №78. В 2015 году по инициативе Гусейнова данному учебному заведению было присвоено имя общенационального лидера Азербайджана. Спонсирует местную мини-футбольную команду «Нефтчи-ВАК», ежегодно проводит Кубок Дружбы народов по мини-футболу, а также ряд других культурных и благотворительных мероприятий. Награжден медалью «Терегги» и медалью Дружбы народов Ульяновской области, медалями Всероссийского Азербайджанского Конгресса за заслуги перед диаспорой.