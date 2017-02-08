Группа американских сенаторов намерена представить в среду, 8 февраля, законопроект, который позволит запретить снятие президентом США Дональдом Трампом санкций с России без одобрения конгресса.

Как сообщает CNN, авторами подготовленного документа стала группа членов верхней палаты конгресса во главе с Линдси Грэмом и Беном Кардином.

Согласно законопроекту, если в Вашингтоне захотят отменить санкции в отношении России, то для начала будет необходимо предоставить конгрессу соответствующее обоснование. В течение 120 дней конгрессмены сами решат, соглашаться им с президентом или нет.

Ранее стало известно, что группа сенаторов работает над проектом закона, который запретит президенту США Дональду Трампу без одобрения конгресса отменять санкции в отношении России.