«Лапшин — авантюрист и искатель приключений, обострил [cитуацию] повторным въездом и cвоими политическими высказываниями», — заявил российский политолог, заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев в интервью агентству Репорт.

Он особо подчеркнул, что действия официального Баку в отношении Александра Лапшина законны и оправданны.

По его словам, факты незаконного посещения оккупированных азербайджанских территорий были и ранее, однако, «демонстративно, как Лапшин, нарушают немногие».

Эксперт напомнил, что среди нарушивших, в том числе и среди звезд эстрады и шоу-бизнеса, были и такие, кто принес свои извинения публично, как, например, российский певец Сосо Павлиашвили.

«Вспомним случаи посещения Карабаха Сосо Павлиашвили и другими. При этом принеся извинения Азербайджану, можно вернуться в легальное поле», — отметил замгендиректора института.

Вместе с тем политолог выразил мнение, что дело Лапшина может дать возможность Азербайджану показать и доказать «глубокий характер политики толерантности и открытости».

По его словам, одновременно с запретом на посещение оккупированных территорий в обход инстанций Азербайджана официальный Баку может открыть двери для свободного посещения республики гражданами Армении и прочих армян из других стран.

«Впору разработать отдельную дорожную карту. Поэтому я полагаю, одним из позитивных ответов на дело Лапшина мог бы стать таковой поворот в азербайджанской «мягкой силе», — предложил российский эксперт.