Отношения России и Азербайджана достигли высшей точки развития — причем такая стабильность дорогого стоит.

Как передает Тренд, такое мнение в пресс-центре «Парламентской газеты» выразил чрезвычайный и полномочный посол республики Азербайджан в России Полад Бюльбюльоглы.

Мы дорожим этими отношениями и делаем все возможное для того, чтобы именно такие отношения развивались, сказал посол. Наши государства объединяет добрая воля, отметил посол.

«История отношений двух государств насчитывает свыше двухсот лет, и за это долгое время между странами сложилось особое отношение, мы знакомы с обычаями и хорошо понимаем друг друга. Сегодня, порядка полутора-двух миллионов азербайджанцев проживает в России и самая большая российская диаспора на Южном Кавказе находится именно в Азербайджане», — сказал посол.

По словам дипломата, высокий уровень взаимоотношений наблюдается все последние годы: регулярно проводятся азербайджано-российские форумы, в работе которых участвуют и представители российских регионов, которые заинтересованы в развитии экономических и торговых отношений с Азербайджаном. А это очень важно, потому что Россия огромная страна, а каждый из регионов имеет развитую экономику, и главы двух стран всемерно поощряют развитие сотрудничества между регионами.

«Азербайджан всегда учитывает интересы соседних стран, России, Турции, Ирана, Грузии. Единственный сосед, с которым мы не можем найти общий язык, это Армения, оккупировавшая часть территорий Азербайджана», — отметил дипломат. Из-за неконструктивной позиции Армении этот конфликт не решается, несмотря на усилия Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей, в том числе и России, сказал Полад Бюльбюльоглы.