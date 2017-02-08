На Украине отложили продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение», следует из сообщения на сайте канала «UA:Перший».

6 февраля Национальную общественную телерадиокомпанию Украины обязали отменить процедуру закупки «Услуги по продаже билетов на песенный конкурс «Евровидение – 2017». Соответствующее решение приняла постоянно действующая административная коллегия антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок после рассмотрения обращения ООО «Маэстро тикет систем».

Как заявил заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак, они будут выполнять решение антимонопольного комитета, хотя и не могут сказать, что согласны с этим решением.

«Ищем варианты решения ситуации, ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше», – подчеркнул Грицак. По его словам, проводятся консультации с Европейским вещательным союзом.

Представитель НСТУ выразил надежду, что билеты поступят в продажу в феврале. Он также напомнил, что в прошлом были разные даты начала продажи билетов на конкурс, например, это происходило и в марте.

Со своей стороны, исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил: «Мы расстроены задержкой начала продажи билетов на «Евровидение – 2017», но работаем вместе с «UA: Первый», чтобы решить эту ситуацию».