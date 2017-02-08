«Говоря о реформах образовательной системы, существовавшей несколько лет тому назад, главным наблюдением является то, что образовательную инфраструктуру в большинстве случаев приходилось не модернизировать, а создавать».

Об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По словам министра, в то время не было гибких инструментов и механизмов в системе высшего образования.

«Система высшего образования в стране несколько лет функционирует чисто как система, осуществляющая хозяйственную деятельность. Причина заключается в построение отношения вузов и государства на финансовых принципах», — сказал Микаил Джаббаров.

Министр подчеркнул, что в настоящее время они стараются создать инфраструктуру образования и предпринимают меры для обеспечения возможности получить образование для социальной группы студентов.

«За последние 3,5 года в результате совместной деятельности вузов были реализованы успешные проекты, созданы группы «SABAH»».

Министр отметил, что более 100 студентов смогли взять кредит на образование.