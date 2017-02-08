Посольство РФ в Белоруссии об экстрадиции в Баку блогера Александра Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля, уведомили израильские дипломаты, сообщил в среду заведующий консульским отделом посольства России в Минске Игорь Карягин, сообщает РИА Новости.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности.

«Нас об этом уведомила израильская сторона — посольство Израиля в Минске», — цитирует слова Карякина агентство Sputnik Беларусь. Он пояснил, что данная информация поступила уже после того, как она появилась в СМИ.

По словам Карягина, в среду представители российского посольства встретятся с адвокатом, которая представляла в суде в Минске интересы Лапшина. «Мы будем выяснять, подавалось ли ходатайство о том, чтобы миграционные службы Беларуси предоставили Лапшину дополнительную защиту. У нас была информация о намерениях сделать это», — сказал Карягин.

Как сообщил в свою очередь начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, министрество не получало ходатайство Лапшина о предоставлении ему дополнительной защиты в республике.