Экстрадиция из Беларуси в Азербайджан гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина, незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана, очень важное событие, сказал в среду депутат, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

Как передает Тренд, депутат отметил, что приветствует возбуждение уголовного дела по ст. 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) Генпрокуратурой Азербайджана в отношении человека, занимавшегося пропагандой сепаратистского режима и выступавшего с призывами против территориальной целостности Азербайджана во время незаконных поездок на оккупированные азербайджанские территории в апреле 2011 и в октябре 2012 гг., его арест в Беларуси, и требование экстрадировать его в Азербайджан.

Он выразил признательность правоохранительным органам Беларуси и лично президенту Александру Лукашенко за принципиальность по этому вопросу.

«Это событие будет серьезным уроком для каждого, кто не уважает или не хочет уважать территориальную целостность и принцип неприкосновенности границ Азербайджана, и заставит заранее хорошо подумать тех, кто впредь намеревается прибегнуть к подобным, незаконным действиям».

Азай Гулиев подчеркнул, что каждый обязан уважать законы Азербайджана: «Лица, совершающие преступление против Азербайджана, должны знать, что рано или поздно они должны будут ответить перед правосудием, и получат достойное наказание».