Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал высказывания Дональда Трампа в интервью, когда президент США на вопрос о «Путине-убийце» отметил, что Америка также имеет в своей истории много убийц, передает Корреспондент со ссылкойна Politico.

Напомним, когда во время интервью ведущий Fox News назвал Путина «убийцей», Трамп без промедления ответил: «У нас есть много убийц… Что, вы думаете, наша страна такая невинная?».

Маккейн подчеркнул, что между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.

«Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки – страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме», − заявил Маккейн.

Критикуя высказывания Трампа, сенатор отметил, что для того, чтобы прибегнуть к таким сравнениям, надо быть или «ужасно дезинформованым, или невероятно предвзятым».

Ранее Маккейн заявил, что каждый гражданин США должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.