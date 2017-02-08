МВД Белоруссии не получало ходатайство российско-израильского блогера Александра Лапшина о предоставлении ему дополнительной защиты в республике, сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«У нас не было на рассмотрении такого ходатайства», — сказал он.

Генпрокуратура Белоруссии в январе решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении двух сотрудников Службы госбезопасности.

В настоящий момент Лапшин переведен в Бакинский следственный изолятор №1.