В Украине был убит один из лидеров самопровозглашенной «ДНР», командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Как сообщает ТАСС, информацию о смерти Толстых распространило «оперативное командование» сепаратистского ДНР.

Издание «Новости Донецкой республики» утверждает, что Толстых умер при взрыве в своем кабинете.

«Сегодня в 6.12 в результате террористического акта погиб командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви». Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», – сказано в сообщении.

Информацию о смерти Гиви подтвердил и экс-главарь ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). «Якобы, взорван кабинет «Гиви» вместе с владельцем. Предположительно — попадание снаряда РПО «Шмель», – написал Стрелков на своей странице Вконтакте.