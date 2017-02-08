Вечера, 7 декабря, в Верховном суде Беларуси было принято окончательное решение в связи с блогером Александром Лапшиным, задержанным в декабре прошлого года в Минске на основе запроса Баку. Верховный суд не удовлетворил его жалобу на решение Генпрокуратуры от 18 января о его экстрадиции в Азербайджан. До этого Минский городской суд принял аналогичное решение.

Решение о выдаче Лапшина Азербайджану сразу же вступило в силу, и ночью он в наручниках был доставлен спецрейсом в Баку, хотя супруга Лапшина и просила для него дополнительной защиты, чтобы оттянуть экстрадицию Лапшина.

Согласно информации, рассмотрение жалобы Лапшина в Верховном суде продлилось менее получаса. Сам блогер не присутствовал в суде.

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Несмотря на давление и угрозы со стороны России (главы МИД Сергея Лаврова, представителя МИД Марии Захаровой и омбудсмена Татьяны Москальковой) в связи с безоговорочным освобождением блогера, являющегося гражданином Израиля, России и Украины, а также ее попытки повлиять на суд, официальный Минск проявил политическую волю и настоял на своем. Из выступления Александра Лукашенко на пресс-конференции в конце прошлой недели было ясно, что белорусское правительство не собирается отступать перед Москвой. Так оно и произошло.

Безусловно, это считается проявлением дружбы между Азербайджаном и Беларусью. Стоит отметить также решительность президента Лукашенко, а также настояние и принципиальность в этом вопросе официального Баку. Как бы то ни было, если бы Азербайджан отступил, решение Верховного суда Беларуси было бы другим.

Теперь этот вопрос полностью зависит от политической воли Баку, то есть, судьбу Лапшина будут решать Азербайджан и его президент. Окончательное решение Минска уже ясно, так каким же будет последнее слово Баку? Будут ли учитываться письмо с извинениями Лапшина Ильхаму Алиеву и просьбы его матери, просьбы МИД Израиля и заявления российских официальных лиц?

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По мнению политических наблюдателей, ответ на этот вопрос будет зависеть от многих факторов. В первую очередь речь идет о нанесении ущерба традиционным стратегическим отношениям Азербайджана с Израилем. Безусловно, это хорошо понимают как официальный Тель-Авив, так и Баку. Из-за блогера, который грубо нарушил законы Азербайджана, стороны не будут сильно углубляться в этот вопрос, а выберут «золотую середину». Наверное, Азербайджан выберет «золотую середину», учитывая и желания Москвы. Но в первую очередь за основу будут взяты наши национальные интересы, образ азербайджанского государства будет всячески защищаться. В наших национальных интересах создать прецедент в вопросе Лапшина, чтобы предотвратить посещение наших оккупированных территорий другими лицами, которые теперь буду хорошенько думать, прежде чем ездить на эти территории незаконными путями.

В этом контексте можно говорить о серьезной дипломатической победе Баку. Потому что экстрадиция Лапшина в Азербайджан будет играть сдерживающую роль для других «любителей адреналина». Кроме того, другие страны, с которыми у Азербайджана налажены дружественные и партнерские отношения, не будут колебаться при принятии аналогичных решений.

Неслучайно больше всего переполошились из-за экстрадиции Лапшина Армения, сепаратистский режим, а также международное армянское лобби. Враг так усердствует еще и потому, что решение об экстрадиции Лапшина является серьезным ударом по их планам пропаганды незаконной сепаратистской структуры под видом развития туризма.

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Напомним, что правоохранительные органы Азербайджана обвиняют блогера Лапшина в незаконном посещении оккупированного Нагорного Карабаха, открытых призывах против территориальной целостности нашей страны и пропаганде сепаратистского режима. По законам Азербайджана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Согласно юридическим процедурам, помилование Лапшина возможно только после вступления в силу решения суда в Азербайджане в его отношении. Согласно некоторым заявлениям, блогер может быть выдан Израилю для проведения суда над ним.