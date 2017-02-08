Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, седьмого февраля, начиная с 16.55, подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений фронта вели обстрел позиций азербайджанской армии на передовой из крупнокалиберных пулеметов, минометов и артиллерии, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

«В результате незамедлительных мер были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки врага.

Предполагается, что обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных подразделений преследовал цель отвлечь внимание от попытки осуществить диверсию в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении министерства.

Однако в результате бдительности азербайджанских вооруженных подразделений действия врага были выявлены заранее. В результате осуществленных мер враг отступил, неся потери.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, оперативная ситуация вдоль всей линии фронта полностью контролируется», — сказано в сообщении оборонного ведомства.