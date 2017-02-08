Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выявил факты преступной деятельности руководителей ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы.

«ADIF в настоящее время является ликвидатором ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы и в отношении которых осуществляется процедура банкротства. В ходе изучения материалов фондом были выявлены действия преступного характера со стороны руководителей некоторых банков», — сказано в сообщении фонда.

В частности, руководители банков осуществляли должностной подлог, превышали свои полномочия и др. нарушения.

«Эти лица продали имущество некоторых клиентов банков, но вырученные средства или не направили или направили в небольшом количестве на погашение кредитных обязательств клиентов, осуществляли незаконные кредитные операции и подделывали при этом подписи, используя подставные схемы незаконно получали кредиты. Тем самым они нанесли существенный финансовый ущерб банкам», — говорится в сообщении.

Все выявленные материалы направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана.