Грузинская компания Georgian Ventures & Investment и арабская Salim Ali Al Shamsi Real Estate (ОАЭ) планируют построить близ Тбилиси мини-город Saguramo Gardens со всей соответствующей инфраструктурой, сообщил во вторник журналистам менеджер арабской компании Акбар Куреши.

По его словам, под совместный проект в Сагурамо отведена территория площадью 35 га. Там планируется построить жилые корпуса и индивидуальные виллы, четырехзвездочную гостиницу, рестораны и кафе, медицинский центр, торговые, спортивные и другие объекты, включая парк отдыха и дворец бракосочетания.

«На данном этапе идет тендер по отбору строительных компаний-подрядчиков, которые приступят к работе через несколько месяцев», — сказал А.Куреши.

Он добавил, что проект мини-города Saguramo Gardens, рассчитанного на 5 тыс. жителей, предполагается реализовать примерно за четыре года. При этом он, сославшись на конфиденциальность, не назвал ни общую инвестиционную стоимость проекта, ни долевое участие в нем арабской и грузинской компаний.

Компания Salim Ali Al Shamsi Real Estate была основана в 1990 году, и до сих пор осуществляла проекты в основном в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Georgian Ventures & Investment в настоящее время строит круглогодичный эко-оздоровительный центр в курортном поселке Пасанаури в 88 км от Тбилиси. В дальнейшем компания намерена развивать в Грузии сеть таких центров.