Министра финансов Катара Али Шариф аль Эмади заявил, что власти страны тратят порядка $500 млн в неделю на строительство основных объектов для проведения чемпионат мира по футболу 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты. И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель — по- настоящему подготовить страну к 2022 году», — сказал чиновник в интервью The Guardian.

По словам министра, всего на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка $200 млрд.