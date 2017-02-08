Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение о причислении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к террористической организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным чиновников, несколько правительственных учреждений США обсуждают подобное предложение. Отмечается, что ранее США уже ввели санкции в отношении частных лиц и организаций, связанных с КСИР.

Агентство не получало в свое распоряжение копию предложения, но отмечается, что оно может появиться в виде административного указа, предписывающего госдепу рассмотреть возможность причисления КСИР к террористической группировке. Как отмечает агентство, пока неясно, подпишет ли Трамп подобный указ. Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

«Новая администрация рассматривает Иран как наиболее явную опасность интересам США, и они ищут способы накалить обстановку», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника США, который, по его словам, вовлечен в более широкое рассмотрение политики в отношении Ирана.

По словам чиновника, подобные меры могут повлечь за собой реакцию Ирана. «Они могут отреагировать не быстро или не открыто, но существует опасность эскалации конфликта», — приводит агентство слова чиновника.