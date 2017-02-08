Вооруженные формирования Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и 122 миллиметровые гаубицы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы, Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.