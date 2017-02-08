Силы передового развертывания США в Персидском заливе находятся «в наивысшем состоянии готовности» в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном и беспокойствами об общей готовности войск и оборудования, заявил РИА Новости чиновник в министерстве обороны США, пожелавший остаться неназванным.

«Все силы передового развертывания в Арабском заливе (другое название Персидского залива — ред.) находятся в наивысшем состоянии готовности», — заявил чиновник.

«Готовность — это неправильно понимаемая концепция. Например, неготовые военные корабли — это те, которые ремонтируются или проходят модернизацию в доке или на которых происходят изменения в экипаже», — отметил чиновник. Он добавил, что всегда есть определенная доля сил США, которая не находится в состоянии готовности.