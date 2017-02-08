Минувшей ночью блогер Александр Лапшин был доставлен спецрейсом в Азербайджан.

Как сообщает агентство Спутник-Беларусь, Лапшин летел в Баку более 3 часов. Самолет преодолевает расстояние от Минска до Баку примерно за три часа 20 минут. Спецрейс из Баку за Лапшиным отправился как минимум в 15:00 по Минскому времени.

Как заметило агенство, на фото из аэропорта видно, что на Лашине была та же одежда, что и 11 дней назад, когда в Минском городском суде рассматривалась его жалоба на решение генпрокуратуры Беларуси выдать его в Баку. Вчера в Верховном суде Беларуси Лапшина не было.

Как передает РИА Новости, в аэропорту Лапшина встретила группа журналистов. Сам блогер никак не прокомментировал свою экстрадицию. Блогер был в тяжёлом расположении духа и не реагировал на реплики и вопросы журналистов.

В Азербайджане блогеру грозит уголовное преследование по ст. 281.2 «Публичные призывы, направленные против государства» и ст. 318.2 «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики», обе статьи предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы.