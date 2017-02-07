Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в рамках визита в Королевство Саудовская Аравия встретился в Эр-Рияде с председателем правления Ассоциации саудовских журналистов, председателем Объединения журналистов стран Залива, главным редактором газеты «Аль-Джазира» Халидом аль-Малики.

На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества, взаимных связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области медиа.

Затем Али Гасанов принял участие в пресс-конференции, организованной для него в редакции газеты «Аль-Джазира», и ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о роли Азербайджана в укреплении исламской солидарности в мире, помощник Президента отметил, что после восстановления Азербайджаном государственной независимости налаживание и развитие взаимовыгодных связей с исламскими странами являлось одним из важнейших направлений политики, осуществляемой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Азербайджан установил двустороннее и многостороннее сотрудничество с исламскими странами, стал одним из активных членов Организации исламского сотрудничества.

Сегодня Президент Ильхам Алиев придает большое значение вопросам дальнейшего развития сотрудничества с исламскими странами, укрепления исламской солидарности в мире, предотвращения кампаний, организуемых исламофобскими кругами против Ислама, предотвращения угроз для исламского мира. Неслучайно, Распоряжением Президента Азербайджана 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности», наша страна выступает в этих рамках с многочисленными инициативами как на местном, так и международном уровне. С целью пропаганды исламских ценностей, культуры особое внимание будет уделяться организации конференций, форумов, симпозиумов и других мероприятий в стране и за ее пределами. Будут интенсифицированы контакты между официальными лицами, представителями неправительственных организаций, общественности исламских стран, организованы взаимные визиты. Азербайджан предлагает создать единый центр для усиления борьбы с тенденциями исламофобии в мире и вместе с другими странами примет соответствующие меры для реализации данной инициативы. Кроме того, Азербайджан считает необходимым предпринять совместные целенаправленные шаги для усиления поддержки исламских стран как в политической, так и других формах. Должен также отметить, что Азербайджан в рамках ежегодно проводимых им в международном масштабе форумов по межкультурному диалогу, гуманитарных форумов активизирует усилия для вынесения на обсуждение проблем, с которыми сталкивается исламский мир, доведения их до внимания международной общественности и поиска путей решения. Все эти и другие предусмотренные мероприятия свидетельствуют о том, что Азербайджан всеми силами и на профессиональном уровне будет продолжать политику поддержки исламской солидарности. Основу этой политики составляют формирование единства и солидарности между мусульманами, а также совместная борьба со случаями исламофобии. Предлагаемая Азербайджаном платформа на тему исламской солидарности будет содействовать решению данных проблем.

Али Гасанов сказал, что в этом году Азербайджан будет принимать IV Игры исламской солидарности. Спортсмены исламских стран, журналисты, многочисленные гости в течение 10 дней будут вместе находиться в Баку, ближе узнают нашу страну, а также наладят взаимные связи. Это – серьезная поддержка укреплению исламской солидарности, хорошая возможность для ее поощрения в мире. Считаем, что эти спортивные соревнования станут своего рода образцом исламской солидарности в мире, будут стимулировать сотрудничество, добрые отношения в исламском мире.

Одновременно Азербайджан предпринимает целенаправленные шаги и выступает с рациональными предложениями в области укрепления связей между медиа-общественностью мусульманских стран. В октябре 2016 года в Баку состоялась конференция намерений Ассоциации журналистов государств-членов Организации исламского сотрудничества. Надеемся, что эта инициатива станет реальностью и внесет большой вклад в укрепление связей между журналистами мусульманских стран, их мобилизацию для защиты общих интересов исламского мира. Благодаря рациональным предложениям и инициативам по укреплению исламской солидарности, предпринимаемым практическим шагам Азербайджан в 2017 году будет находиться в центре внимания исламского мира.

Отвечая на вопрос о том, какие усилия прилагает Азербайджан для решения проблем, с которыми сталкиваются исламские страны, Али Гасанов сказал: Азербайджан стремится к поиску путей решения данных проблем, налаживанию диалога. В числе этих проблем он отметил оккупацию Арменией 20 процентов территорий Азербайджана, Палестинскую проблему, конфликты и кризис беженцев, возникшие в результате иностранного вмешательства во внутренние дела государств Ближнего Востока, создание раскола между исламскими народами на национальной или религиозной почве.

На вопрос о перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, усилиях Минской группы ОБСЕ и крупных стран региона в данном вопросе, Али Гасанов сказал: Вот уже около 25 лет как Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, изгнала из родных очагов более миллиона мирных жителей, разрушила на этой территории все населенные пункты, социальную, экономическую и культурную инфраструктуру, в том числе религиозные храмы, мечети. Все это время Армения игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие безоговорочного освобождения азербайджанских земель, беспрепятственного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, а также постановления и резолюции ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других влиятельных международных организаций. Кроме того, страна-оккупант уклоняется от выполнения рациональных предложений Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция, направляет все усилия на сохранение нынешнего статус-кво, то есть факта оккупации. С сожалением должны отметить, что в этом вопросе Азербайджан сталкивается с серьезной несправедливостью, так как решения, принимаемые международными организациями в связи с урегулированием других аналогичных конфликтов в мире, исполняются безотлагательно, в отношении стран-оккупантов принимаются жесткие меры, санкции, имеются даже факты военного вмешательства. Когда же дело касается Азербайджана, то всю ответственность за этот вопрос пытаются возложить на конфликтующие стороны. Поэтому если одна из причин неразрешенности данного конфликта в течение 25 лет связана с неконструктивной позицией Армении, то другая – с наблюдательской позицией международной общественности, посредников, занимающихся урегулированием конфликта, не применением жестких мер против оккупанта. Вместе с тем, хочу отметить, что мы не считаем армянский народ врагом. Нашим врагом является лишь режим в Армении. Так же как в любом регионе, государства региона, где расположен Азербайджан, имеют как общие, так и противоречащие друг другу интересы. Мы стремимся найти общие интересы с этими государствами, за исключением Армении, развивать наши связи в этом направлении. Мы строим связи с Россией, Турцией, Ираном и Грузией на основе общих интересов, в соответствии с пожеланиями и интересами нашего народа.

Отвечая на вопрос о будущем экономических связей между Саудовской Аравией и Азербайджаном, возможностях сотрудничества в области взаимных инвестиций, Али Гасанов сказал: «Последний визит Президента Ильхама Алиева в Королевство Саудовская Аравия и переговоры, проведенные им с Хранителем двух благородных святынь, Королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, полностью создают возможность для вложения компаниями и суверенными фондами Саудовской Аравии инвестиций в различные сферы в Азербайджане – в местные, региональные или транснациональные проекты. При лидерстве Азербайджана реализуются многочисленные важные транснациональные проекты. В качестве примера можно привести проект «Южный газовый коридор», по которому природный газ из Каспийского региона будет поставляться на европейский рынок, а также проекты международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Компании Саудовской Аравии могут участвовать в этих проектах. Нефтяная компания нашей страны SOCAR реализует в Турции проекты в области нефтехимии. Как известно, нефтехимические компании Саудовской Аравии также хотят вкладывать инвестиции в данную отрасль. Как видите, можно проводить совместную работу в отмеченных и других направлениях.

Одновременно Азербайджан является страной с прекрасным климатом, благоприятными географическими условиями, современной инфраструктурой туризма. Все это, а также богатое культурное наследие, гостеприимство народа превратили нашу страну в привлекательное место для международного туризма. Считаю, что в секторе туризма Азербайджана имеются многочисленные инвестиционные возможности для компаний Саудовской Аравии. В прошлом году в Азербайджан из Саудовской Аравии прибыли примерно 10 тысяч туристов, в этом году их число, как ожидается, достигнет 30 тысяч. Граждане Саудовской Аравии будут чувствовать себя в Азербайджане комфортно. Отношение к ним в нашей стране, разнообразная кухня, мечети – туристы из Саудовской Аравии останутся довольны всеми этими факторами. Самое же главное, граждан Саудовской Аравии тепло встретят в Азербайджане, они будут пользоваться в нашей стране всеми существующими на Западе услугами, находиться в окружении друзей, останутся довольны поездкой».

В заключение главный редактор газеты «Аль-Джазира», выразив признательность помощнику Президента Азербайджана, сказал: Как видно из медиа, вы демонстрируете весьма активную позицию относительно внутренних вопросов, этот пример прививает дух активности и многочисленным сотрудникам «Аль-Джазира».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что газета «Аль-Джазира» пользуется большим авторитетом в исламском мире, вносит вклад в мир, партнерство и развитие в регионе и на планете.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры и информации Саудовской Аравии Абдулла аль-Ахмари и посол Азербайджана в этой стране Расим Рзаев.

Отметим, что пресс-конференция широко освещалась ведущими СМИ Саудовской Аравии, в том числе газетами «Аль-Джазира», «Аль-Рияд», «Оказ», «Аль-Хаят», «Аль-Мадина», информационным порталом Sauress.